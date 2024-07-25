Сотрудники МФЦ Щелкова консультируют граждан по вопросам мемориальных услуг

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В офисе «Мои Документы» городского округа Щелково прошла бесплатная консультация граждан по вопросам законодательства в сфере погребения и похоронного дела специалистами Центра мемориальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Специалисты ритуальной службы провели консультации по вопросам организации захоронений. Такие консультации помогают людям заранее ознакомиться с важными аспектами организации похорон, что может облегчить принятие решений в сложный момент. Всего за консультацией обратилось 17 человек», — прокомментировал директор МФЦ округа Щелково Илья Шумейко.

На выездах сотрудники ЦМУ разъясняют:

куда обращаться для оформления документов и получения социального пособия и материальной помощи на погребение;

какие изменения произошли в законодательстве Московской области в сфере погребения и похоронного дела;

как правильно осуществить замену надмогильного сооружения и ограждения места захоронения.

Информацию о выездных консультациях специалистов центра мемориальных услуг в МФЦ можно уточнить в социальных сетях и на официальном сайте учреждения.

Круглосуточная горячая линия центра мемориальных услуг работает по телефону: 8 (498) 568-99-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.