Сотрудники МФЦ Подмосковья помогли ликвидировать последствия снегопадов

сегодня в 12:07

Сотрудники многофункциональных центров «Мои Документы» в Подмосковье приняли участие в расчистке улиц, дворов и остановок после снегопадов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сотрудники МФЦ Подмосковья вышли на уборку снега после сильных снегопадов. Они организовали работы по расчистке улиц, дворов, тротуаров и остановок общественного транспорта.

Особое внимание уделялось обеспечению безопасного доступа к образовательным и медицинским учреждениям, чтобы дети и их родители могли беспрепятственно добраться до школ, детских садов и поликлиник.

В министерстве отметили, что участие сотрудников МФЦ в ликвидации последствий непогоды способствует созданию более комфортной среды для жителей региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.