Сотрудники МФЦ Электростали рассказали о своей работе на ярмарке трудоустройства

Сотрудники МФЦ Электростали приняли участие в общегородской ярмарке трудоустройства, на которой представили вакансии многофункционального центра «Мои Документы» и провели консультации среди соискателей на вакантные должности. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Мы предложили вакансии МФЦ для трудоустройства, рассказали о важности работы и о том, какой профессиональный и личный опыт работник сможет приобрести в нашем центре», — поделилась директор МФЦ г. о. Электросталь Оксана Москвина.

На ярмарку вакансий были приглашены граждане, в том числе ищущие работу старшеклассники, выпускники и студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

В жизни каждого гражданина наступает момент, когда нужно получить паспорт, обменять водительское удостоверение, сменить место жительства или зарегистрировать право собственности. Первым помощником в данном вопросе выступает работник центра «Мои Документы», будь то сотрудник контакт-центра, консультант цифровой зоны или специалист «одного окна».

Чтобы стать частью команды МФЦ, а также узнать об актуальных вакансиях или задать вопросы по трудоустройству, необходимо написать или прислать резюме на электронный адрес: mfc-elektrostalgo@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.