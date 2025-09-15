Сотрудники МФЦ Дмитровского округа отметили свой профессиональный праздник

Во вторую субботу сентября в Московской области традиционно отмечается День сотрудника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В этом году праздник совпал с профессиональным днем для 114 специалистов головного офиса и шести отделений МФЦ «Дмитровский», которые делают получение государственных услуг удобным и доступным для каждого жителя округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежедневно в офисы МФЦ Дмитровского муниципального округа обращаются порядка 1 тыс. граждан. С начала года Центр уже принял 104 000 жителей, а общее количество оказанных услуг за 2025 год достигло 319 тыс.

Особое внимание здесь уделяется участникам специальной военной операции и членам их семей. Для них организовано приоритетное обслуживание без очереди: специалисты помогают оформить справки о статусе участника СВО и все необходимые документы для получения положенных льгот.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, отмечая профессиональный праздник сотрудников, подчеркнул, что благодаря их работе достойно реализуется стратегическая идея Президента по созданию МФЦ по всей стране как самого удобного и эффективного метода общения с властью. Он также добавил, что сегодняшняя задача — внедрять цифровые решения, чтобы вытеснять рутинную работу.

Врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, поздравляя коллектив, обратился к ним со словами благодарности.

«Спасибо вам, дорогие специалисты, за то, что делаете государственные услуги доступными и понятными для каждого. Пусть ваши рабочие дни будут легкими, настроение — солнечным, а очереди — короткими!» — сказал Шувалов.

Праздничная атмосфера в этот день царила не только для сотрудников, но и для всех посетителей центра. Руководитель МФЦ «Дмитровский» Екатерина Ягодкина подготовила для гостей особенный прием: был накрыт стол с чаем, вкусными пирогами и блинами, играла музыка, а посетителей встречали веселые ростовые куклы. Талант создать по-настоящему домашнюю атмосферу стал приятным дополнением к рабочему дню.

Специалисты МФЦ всегда готовы прийти на помощь, подсказать, проконсультировать и поддержать. Их терпение и профессионализм делают жизнь граждан удобнее. Помимо широкого спектра государственных и муниципальных услуг, в МФЦ можно обратиться по вопросам работы управляющих компаний, получить услуги регионального оператора, оформить самозапрет на потребительские кредиты или проконсультироваться онлайн через теле-МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.