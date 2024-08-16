Сотрудники МЧС встретили прибывших в Подмосковье из Белгородской области детей

Представители МЧС РФ встретили несовершеннолетних жителей Белгородской области на Восточном вокзале Москвы и сопроводили их до пункта временного размещения в Коломне, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

Сотрудники ведомства показали видео прибытия более 100 детей в сопровождении взрослых из Белгородской области. Они помогли юным пассажирам разместиться в автобусах и сопроводили их до пунктов временного размещения в Коломне.

Спасатели МЧС РФ подготовили для школьников развлекательную программу. Им расскажут о правилах пожарной безопасности, устроят экскурсии по пожарно-спасательным частям Подмосковья, а также покажут спецтехнику и другое оборудование, необходимое для работы в ведомстве.

Ранее в Московскую область прибыли дети из Курской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школьников распределили в комфортные летние лагеря в регионе.

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались в оккупированных районах. Силами „Мострансавто“, а также наших коллег, которые все эти дни занимались организацией, сбором детей и доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев.