Сотрудники МЧС спасли 24 рыбаков со льдины в Челябинской области

Сотрудники МЧС России спасли со льдины 24 рыбаков в Челябинской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

По предварительным данным, мужчины ушли рыбачить на озеро Куракли-Маян. Однако из-за таяния льдов у берега образовалась закраина шириной 30 метров.

В результате произошедшего мужчинам пришлось дрейфовать на льдине до тех пор, пока не приехали спасатели.

В настоящее время спасательная операция продолжается. На льдине еще остались рыбаки, которых нужно спасти.