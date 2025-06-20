Сотрудники МЧС побывали в одном из детских лагерей Домодедова

Отдыхающие в детском лагере на территории МинФина в Домодедово получили уникальную возможность познакомиться с настоящей пожарной машиной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники МЧС продемонстрировали устройство автомобиля, объяснили процесс образования пены для тушения пожаров и напомнили о важнейших правилах поведения на воде.

«Детское любопытство не всегда приводит к открытиям, иногда к непоправимым последствиям. Их избежать — главная цель встреч спасателей с отдыхающими», — отметил корреспондент, наблюдая за увлечением детей.

Спасатели подробно рассказали о пожарной машине. «В пожарной машине находятся два отсека. Первый — там, где сидят пожарные, второй — пожарные отсеки с оборудованием. За металлической стеной находится вода, и, когда пожарные прибывают на место, они подсоединяют рукава и подают воду», — пояснили помощники.

Дети получили листовки с основными правилами безопасности и важными телефонами, чтобы могли сами изучить и показать родителям. Тем временем, интерес к оборудованию не утихал. «Это что такое?» — спрашивали они, указывая на пожарные стволы. Спасатели позволили держать их в руках под строгим инструктажем.

«Эта сетка предназначена для создания пенки. Она работает с водой и специальным мыльным раствором», — добавили они, раскрывая другие секреты работы машины.

Пожарные подчеркивают важность таких встреч. «Мы проводим профилактические мероприятия с детьми и взрослыми, чтобы они соблюдали правила безопасности. Не заплывали и не ныряли в незнакомых местах, и обязательно были под присмотром», — отметила Татьяна Зыкова, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Домодедово.

Вода и огонь могут стать как помощниками, так и угрозой. Соблюдение правил безопасности — залог приятного и безопасного лета, полного радужных воспоминаний и новых дружб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.