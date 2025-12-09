Сотрудники МЧС обеспечили безопасность при спиливании новогодней ели в Рузском округе

Главная новогодняя ель России была спилена 8 декабря в Рузском округе Подмосковья, где сотрудники МЧС обеспечили безопасность и провели профилактические мероприятия для гостей и детей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Главная новогодняя ель России была выбрана из 26 претенденток в Рузском округе Московской области. Традиция отправлять ели из Подмосковья в столицу существует с времен Петра I.

В ближайшие дни дерево упакуют, погрузят на платформу и доставят в Москву. Ель установят на Соборной площади Кремля и украсят игрушками и гирляндами.

Во время праздничного мероприятия сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рузскому округу обеспечили безопасность. Для детей провели интерактивные занятия: они примерили боевую одежду пожарного, участвовали в играх с пожарными извещателями и огнетушителями. Гостям напомнили правила пожарной безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.