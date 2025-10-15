Сотрудники «Крокуса» будут опрошены в качестве свидетелей по делу о теракте

Сотрудники концертного зала «Крокус сити холл» будут опрошены в качестве свидетелей по уголовному делу о теракте, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что всего планируется изучить показания 400 свидетелей, большинство из них — посетители концерта, которые не были признаны потерпевшими.

Второй западный окружной военный суд в августе в выездном формате начал рассматривать уголовное дело о теракте по существу. Заседания проходили в здании Мосгорсуда. Но через некоторое время процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, чтобы обеспечить безопасность участников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

