Сотрудники КПО в Егорьевске провели новогодний праздник для детей семейного центра

Сотрудники комплекса по переработке отходов в Егорьевске 15 января организовали новогоднее мероприятие для воспитанников семейного центра «Преображение», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Праздник для детей семейного центра «Преображение» прошел с участием артистов и музыкантов Михалевского культурно-досугового центра. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиком дети участвовали в конкурсах, танцевали и отвечали на вопросы викторин.

Каждый ребенок получил подарки, а праздничная атмосфера объединила всех участников, включая самых маленьких. В семейном центре «Преображение» ежемесячно получают поддержку около двух тысяч нуждающихся.

Сотрудники комплекса по переработке отходов планируют продолжать благотворительные инициативы и готовятся к новым встречам с детьми, в том числе к празднованию Масленицы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.