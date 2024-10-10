Сотрудники контакт-центра в МФЦ Мытищ приняли 24 тыс звонков в 2024 году

24 тыс. звонков приняли с начала года сотрудники контакт-центра в мытищинском МФЦ. Позвонив в контакт-центр, жители могут задать вопросы, касающиеся работы учреждения или статуса получаемых услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам директора МФЦ Мытищи Юлии Сычевой, связаться со специалистами и получить необходимую информацию можно ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме воскресенья. Звонки на горячую линию бесплатные.

Для обращения в многоканальный центр МФЦ достаточно набрать номер 122 и добавить 3. Если же нужно связаться с конкретным МФЦ в Мытищах, необходимо ввести 122-3-52223.

Кроме того, записать на прием, отменить запись, проверить статус заявки и предоставить консультации по основным услугам и госпошлинам может в круглосуточном режиме голосовой помощник Галина.

Жители также могут обратиться в чат-бот МФЦ Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.