Комлесхоз Подмосковья провел мероприятие «Путь в мастера» для любителей природы

В Орехово-Зуевском лесничестве прошло мероприятие «Путь в мастера» для любителей природы, интересующихся лесными профессиями, рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.

Сотрудники ведомства составили для участков насыщенную программу, включающую посещение лесопожарной станции — ЛПС-3 «Куровское» и куровского питомника, площади с лесными культурами и Анциферовского родника.

За несколько часов, проведенных вместе, произошло сплочение людей. Встреча завершилась небольшим пикником в живописном месте, многие захотели вновь встретиться, чтобы узнать больше нюансов о деятельности специалистов лесного хозяйства.

«Путь в мастера» — это цикл познавательных экскурсий общественной организации «Московское содружество», в рамках которых участники знакомятся с различными профессиями. Экскурсанты узнали, как из семени рождается сеянец, как осуществляется уход и забота о лесах, что предпринимается для охраны лесного фонда от пожаров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.