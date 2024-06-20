Сотрудники Комлесхоза Подмосковья помогают жителям после урагана

В Подмосковье специалисты лесного хозяйства Московской области в оперативном порядке устраняют последствия урагана «Эдгар», который обрушился на регион. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На территории многих лесничеств сильные порывы ветра повалили деревья, в том числе и на дороги, ведущие к населенным пунктам.

Благодаря тому, что лесопатрульные машины подмосковных лесничих оснащены всем необходимым инструментом и оборудованием для проведения оперативных работ в лесу, подобные завалы деревьев убираются быстро.

В случае, если вы увидели поваленные деревья, перегородившие дорогу, звоните на единый номер экстренных оперативных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.