Сотрудники Комлесхоза Подмосковья напомнили жителям о правилах похода в лес

По территории Истринского лесничества проходят несколько маршрутов, идеально подходящих для приятного времяпрепровождения на природе. Нередко их используют для походов выходного дня с учащимися. В ходе патрулирования старший участковый лесничий Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Леонид Петров проконтролировал поведение туристической группы, путешествующей по территории Красногорского лесопарка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Взрослым, сопровождающим детей, и школьникам он напомнил о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и убирать мусор после себя.

Рекреационный потенциал лесов Подмосковья огромен. Опытные туристы — люди дисциплинированные, а вот новичкам информация о правилах пожарной безопасности в лесах не будет лишней.

Погода установилась теплая, люди с удовольствием посещают лесные массивы, но порой забывают о простых требованиях к пребыванию в лесах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.