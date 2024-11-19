Сотрудники колледжа «Подмосковье» обсудили эффективные механизмы отбора кадров

Сотрудники колледжа «Подмосковье» приняли активное участие в пресс-конференции «Демонстрационный экзамен как эффективный механизм отбора кадров под запрос ключевых отраслей экономики страны», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конференция проходила в пресс-центре РИА Новости. Ключевой темой пресс-конференции стало участие работодателей в демонстрационном экзамене.

В мероприятии приняли участие представители института развития профессионального образования, руководители учреждений среднего профессионального образования, работодатели. Одним из спикеров была заместитель директора по учебно-методической работе Марина Рогулина, которая транслировала опыт колледжа по взаимодействию с работодателями, их вовлеченности в образовательный процесс, процедуру организации и прохождения демонстрационного экзамена и последующее трудоустройство выпускников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.