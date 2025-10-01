Сотрудники Клина узнали, как не стать жертвой мошенников

1 октября сотрудники производства стеллажного оборудования для складов и магазинов «Кифато» отвлеклись от рабочих задач, чтобы узнать, как не стать жертвой кибермошенников. Об этом им рассказал старший помощник городского прокурора Дмитрий Гонтарюк.

Помощник прокурора поделился золотым правилом: к каждому звонку и смс нужно относиться с подозрением. Если просят сообщить код или перейти по ссылке, можно сразу обращаться в отдел полиции.

Сотрудники производства также узнали, как обезопасить детей и подростков от дропперов. В этом году ввели уголовную ответственность для лиц, через чьи карты проводятся мошеннические операции.

Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.

«Только за прошлый год мошенники похитили у россиян более 300 миллиардов рублей. Среди жертв есть и жители Клина. Злоумышленники вводят новые схемы обмана. Они представляются сотрудниками банка, налоговой службы, маркетплейсов и т. д.», — объяснил он.

Сегодня, 1 октября, сотрудники производства стеллажного оборудования для складов и магазинов «Кифато» отвлеклись от рабочих задач, чтобы узнать, как не стать жертвой кибермошенников. Об этом им рассказал старший помощник городского прокурора Дмитрий Гонтарюк.