Сотрудники ГУФССП по Подмосковью оказали юрпомощь отбывающим заключение женщинам

Сотрудники правового отдела Главного управления ФССП России по Московской области принимают участие в совместных выездных мероприятиях по оказанию бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Сотрудники Главного управления совместно с коллегами-юристами из других служб и ведомств посетили Можайскую исправительную женскую колонию № 5 УФСИН России по Московской области. Они провели разъяснительную беседу, выслушали вопросы и рассказали гражданам об их правах. В ходе встречи были оказаны индивидуальные юридические консультации.

Решение об осуществлении правового просвещения и обеспечения лиц отбывающих наказание бесплатной юридической помощью было принято на координационном совете при управлении министерства юстиции РФ по Московской области.

Руководители территориальных органов подведомственных Минюсту федеральных служб и бюджетных учреждений, а также областных структур, таких как адвокатская и нотариальная палаты, Главного управления ЗАГС Московской области, с целью оказания бесплатной юридической помощи и осуществление правового просвещения населения Подмосковья решили проводить выездные мероприятия на регулярной основе.

10 октября 2024 года состоится совместное выездное мероприятие «Дни юстиции» в средней общеобразовательной школе № 7 по адресу: Московская область, г. Лобня, Букинское шоссе, дом № 19.

Цель данного мероприятия — оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового просвещения населения Московской области.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.