Сотрудники ГУФСИН России по Московской области рассказали осужденным о пробации

В Можайской воспитательной колонии и исправительной колонии № 5 прошло мероприятие с участием сотрудников ГУФСИН России по Московской области, членов Общественной наблюдательной комиссии и Совета при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Воспитанницам Можайской ВК и осужденным женщинам ИК-5 рассказали об основных положениях Федерального закона «О пробации в РФ», о видах пробации, а также о возможности принять участие в совместной социальной программе, реализуемой областным СПЧ и ГУФСИН.

«Не останавливайтесь в своем развитии, продолжайте учиться, получать образование. Это обязательно пригодится вам в будущем, станет заделом для ваших дальнейших успехов в жизни и работе. Мы, в свою очередь, в этом вам поможем», — сказала заместитель начальника отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными ГУФСИН Наталья Чепурина, обращаясь к воспитанницам МВК.

Председатель ОНК, член подмосковного СПЧ Сергей Леонов отметил, что в ходе мероприятия было важно ростым языком донести до подростков, до осужденных женщин информацию о законе, который вступил в силу в этом году.

«Несмотря на то, что сейчас они находятся в местах лишения свободы, уже ведется подготовка к их освобождению. Мы вместе с сотрудниками ГУФСИН поделились с участниками программы пробации результатами по оказанию помощи тем, кто уже на свободе. Участники проекта честно трудятся, исправляются и устраивают свою жизнь, уже вне стен колонии», — заключил Сергей Леонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.