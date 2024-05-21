Сотрудники Госветслужбы Подмосковья оказали медпомощь раненому лосенку

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Лосенок 7-дневного возраста был обнаружен в Дмитровском городском округе местной жительницей. На теле животного были многочисленные раны. Неравнодушная женщина сразу вызвала специалистов ветслужбы, врачи которой оказали первую ветеринарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Помимо этого, на месте происшествия работали специалисты охотнадзора региона и полиции.

«Все подмосковные профильные службы, прибывшие на место происшествия, сработали слаженно и профессионально. Лосенку незамедлительно обработали раны, провели медицинский осмотр. Сейчас он находится под опекой благотворительного фонда защиты животных «Бим». Отдельная благодарность человеку, обнаружившего пострадавшего», — рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия, главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона единого контакт-центра: 8 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.