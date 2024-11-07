Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись» в Павловском Посаде

Госавтоинспекторы обратили внимание граждан на ношение световозвращающих элементов на одежде при пешем движении для лучшей видимости на дороге в темное время суток, подчеркнув, что световозвращатель является эффективным средством обеспечения дорожной безопасности как детей, так взрослых в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости: сумерки, дождь, снег или туман.

В завершение мероприятия всем участникам раздали информационные листовки и световозвращающие аксессуары.

Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями совершается в темное время суток (вечером или ночью). Улучшение видимости пешехода становится одним из важнейших способов предотвращения дорожно-транспортных происшествий с их участием. На 70% уменьшается риск гибели для пешеходов при применении световозвращающих элементов. Световозвращающие элементы — это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику. Водитель при движении автомобиля со скоростью около 40 км/ч с использованием ближнего света фар может заметить пешехода на расстоянии около 25 м, что не дает ему возможности успеть затормозить и избежать наезда. Если пешеход использует световозвращающие элементы, то водитель имеет возможность заметить его с расстояния, превышающего 150 м. Размещать световозвращающие элементы на одежде необходимо на высоте от 80 см до одного метра от поверхности проезжей части. Наиболее всего заметна прямая световозвращающая полоска длиной не менее семи сантиметров, размещенная на одежде либо на сумке.