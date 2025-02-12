Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья провели беседы с родителями школьников

Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по муниципальному округу Чехов майор полиции Сергей Захаров и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Екатерина Гречихина провели беседы с родителями учеников местных школ на тему «Маленький пассажир — большая ответственность», сообщает пресс-служба администрации округа.

Беседа была направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Полицейские призвали взрослых регулярно повторять с детьми правила дорожного движения, проинформировали собравшихся о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и ненастную погоду, а также показали участникам мероприятия тематические видеоролики.

В м. о. Чехов сотрудники ГАИ регулярно проводят рейды и подобные встречи, направленные на обеспечение безопасности и соблюдение правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.