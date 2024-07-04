Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского округа отметили профессиональный праздник

Свой профессиональный праздник 3 июля отметили свыше 90 сотрудников подразделения Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу. Их поздравили руководство УМВД, коллеги и жители муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

«Наши инспекторы в основном несут службу на дорогах округа. Но также есть подразделения, где сотрудники регистрируют автомобили, принимают экзамены у начинающих водителей, ведут разбор ДТП, есть службы дорожного и технического надзора», — сказал начальник Госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу Анатолий Баландин.

Сотрудниками выполняется большая работа в части профилактики происшествий и пропаганды соблюдения ПДД, информирования участников дорожного движения и обучения подрастающего поколения. На регулярной основе проводятся мероприятия в детских коллективах — детсадах, школах, оздоровительных лагерях, прежде всего в игровой, доступной для детей форме.

«Сейчас одна их ключевых задач — обеспечение безопасности при перемещении на средствах индивидуальной мобильности — самокатах, велосипедах, скутерах. Это актуально в молодежной среде, особенно летом. Основная цель этой работы — в первую очередь снизить аварийность на дорогах, а уже во вторую — привлечь к ответственности нарушителей», — рассказал Анатолий Баландин.

В преддверии профессионального праздника сотрудники Госавтоинспекции принимали поздравления руководства УМВД по Ленинскому округу, наиболее отличившихся наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.