Сотрудники ГАИ Талдомского округа напомнили о детской безопасности в автошколах

В рамках проведения социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность!» сотрудники Госавтоинспекции провели ряд мероприятий с начинающими водителями и водителями автотранспортных предприятий по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба администрации Талдомского округа.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили применению детских удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров. В ходе встречи автоинспекторы разобрали основные ошибки, которые могут привести к дорожным происшествиям. Особый акцент был сделан на профилактику административных правонарушений, совершаемых участниками дорожного движения, чаще всего это: несоблюдение скоростного режима, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, перевозка детей без детских удерживающих устройств. Во время беседы автоинспекторы также обратили внимание водителей на необходимость использования ремней безопасности и водителями, и пассажирами.

В заключение, сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали начинающими водителями и водителями со стажем быть взаимно вежливыми на дороге, помнить, что от их действий зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.