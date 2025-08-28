Сотрудники ГАИ провели акцию по безопасности пешеходов в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве в рамках профилактических мероприятий «Пешеход!» и «Внимание — дети!» сотрудники Госавтоинспекции провели акцию, направленную на формирование у жителей навыков безопасного поведения на дорогах, сообщили в пресс-службе округа.

Полицейские рассказали детям и взрослым о важности соблюдения правил перехода проезжей части, напомнили о необходимости использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток и наглядно показали, как правильно их размещать на одежде. Особое внимание инспекторы уделили опасности отвлечения внимания — участников акции призвали отказаться от использования гаджетов и наушников во время передвижения по дороге.

Госавтоинспекция напоминает: переходить улицу необходимо только в установленных местах — на пешеходных переходах, строго убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

Подполковник полиции Алексей Семенов провел профилактическое занятие для более 100 детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Луч» Орехово-Зуевского округа. Ребята повторили правила безопасного поведения на дорогах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.



«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.