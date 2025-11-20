Сотрудники ГАИ помогли женщине с больным ребенком в Ставрополе

Сотрудники ГАИ доставили в больницу женщину с ребенком-инвалидом в Ставрополе

В Ставрополе, отмечая свой профессиональный праздник, сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине, чей ребенок нуждался в срочной медицинской помощи, сообщает «Победа 26» со ссылкой на УГИБДД по Ставропольскому краю.

10 ноября Нажмудин Абдулкадиров и Дмитрий Дебушевский находились на службе на одной из улиц Ставрополя. К ним обратилась встревоженная мать, объяснив, что ее девятилетнему сыну требуется немедленная госпитализация, но из-за плохой видимости, вызванной туманом и дождем, она не может добраться до больницы самостоятельно.

В сложившейся ситуации сотрудники ГАИ проинформировали о случившемся дежурную часть и приняли решение обеспечить сопровождение автомобиля с женщиной и ее сыном до медицинского учреждения.

«Включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, полицейские в кратчайшие сроки прибыли в медучреждение, где женщину с ребенком уже ждал персонал», — уточнили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям полицейских, мальчик вовремя получил необходимую медицинскую помощь. Мать ребенка выразила искреннюю благодарность сотрудникам правоохранительных органов за их чуткость и оперативность.

