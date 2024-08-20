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Сотрудники ГАИ Люберец проводят профилактические беседы с жителями и отдыхающими СНТ

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» проводят профилактические беседы с жителями и отдыхающими СНТ, передает пресс-служба администрации городского округа.

Вопросам, связанными с предупреждением аварийных ситуаций с участием пешеходов, водителей двухколесного транспорта и современных средств индивидуальной мобильности, автоинспекторы уделили особое внимание.

Они напомнили участникам мероприятия о запретах, связанных с управлением мототехникой и необходимости использования защитной экипировки при движении на велосипедах и СИМ.

Полицейские призвали родителей контролировать досуг юных дачников и регулярно повторять с ними ПДД. Также напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.

На информационных щитах вблизи садовых товариществ организаторы мероприятия разместили тематические памятки, а всем участникам акций вручили информационные буклеты и световозвращающие элементы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.