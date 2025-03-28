Сотрудники ГАИ Домодедова провели занятие по безопасности дорожного движения для дошколят

Правила дорожного движения напомнили воспитанникам детского сада «Бригантина» городского округа Домодедово. В гостях у дошколят побывали сотрудники Госавтоинспекции и сказочный персонаж — старуха Шапокляк, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Для детей повторили правила и знаки дорожного движения, цвета светофора, проверили реакцию. Каждый дошколёнок показал гостям свою тематическую поделку.

Представитель общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Мария Оськина рассказала детям, зачем нужны световозвращающие элементы, и провела мастер-класс по их созданию. У детей получится брелок, который можно повесить на сумку или на одежду.

«Детям в игровой форме гораздо легче воспринимать информацию. Дети любят делать что-то своими руками, поэтому сегодня для них провели мастер-класс. Наглядно показываем, как световозвращающие элементы помогают на дороге стать более заметным пешеходом», — рассказала Мария Оськина.

Такие профилактические беседы в городском округе Домодедово проходят регулярно.

«Госавтоинспекция по городскому округу Домодедово регулярно приходит в детские сады, ежемесячно посещаем каждый садик с целью предотвратить дорожно-транспортный травматизм, особенно среди несовершеннолетних», — отметила Маргарита Джавадова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения по г. о. Домодедово, лейтенант полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.