Сотрудники фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье получат выплаты до 200 тыс

В Мособлдуме в целом приняли закон, предусматривающий для сотрудников подмосковного филиала госфонда «Защитники Отечества» единовременные выплаты от 50 до 200 тыс. руб., передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению регионального парламента Андрей Голубев сообщил, что размер выплаты составит от 50 до 200 тыс. руб. Сумма будет определяться ежеквартально постановлением правительства области в зависимости от результатов служебной деятельности.

«Сотрудники регионального филиала госфонда „Защитники Отечества“, среди которых и наши парни, вернувшиеся из зоны боевых действий, ежедневно выполняют важную миссию — во всем оказывают поддержку и помощь участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Это работа, требующая не только профессиональных знаний, но и особых человеческих качеств — чуткости, терпения и самоотдачи», — сказал Голубев.

Он добавил, что благодаря их труду государственная помощь находит своих адресатов, а социальные гарантии реализуются в полном объеме.

В подмосковном филиале фонда сейчас работает 91 человек. Финансирование выплат предусмотрено госпрограммой «Социальная защита населения Московской области» на 2023–2027 годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.