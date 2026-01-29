Сотрудники Дворца культуры «Октябрь» в Подольске расчистили снег для гостей

Сотрудники Дворца культуры «Октябрь» в Подольске утром 29 января расчистили территорию вокруг здания от снега, чтобы обеспечить безопасность и удобство для посетителей.

Утром 29 января сотрудники Дворца культуры «Октябрь» в Подольске приступили к уборке снега на прилегающей территории. Для расчистки площадки у главного входа были задействованы восемь человек и две снегоуборочные машины.

Работники отметили, что их основная задача — как можно быстрее сделать подходы к зданию безопасными и удобными для гостей. Директор Дворца культуры Татьяна Ропот подчеркнула, что в учреждении ежедневно проходят концерты, занятия и встречи для детей и взрослых, поэтому важно поддерживать чистоту и доступность входа независимо от погодных условий.

Пока часть сотрудников готовила залы к мероприятиям, остальные следили за тем, чтобы путь для зрителей и участников оставался открытым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.