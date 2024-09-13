Сотрудники Балашихинской больницы приняли участие в эко-акции

Медицинские работники высадили более сотни молодых сеянцев сосны. Сегодня, 13 сентября, в Московской области прошла федеральная акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Ее центральной площадкой стало Кучинское участковое лесничество в Балашихе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Вместе с сотрудниками больницы мы сделали полезное дело — высадили более сотни сеянцев молодой сосны. Это наш общий вклад в экологию региона. Благодаря прекрасно организованному мероприятию Комитетом лесного хозяйства и администрацией городского округа, сегодня более 2 тысяч жителей высадили порядка 14 тысяч саженцев сосны», — сказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

Весь необходимый инвентарь медики получили на месте. Акции по посадке деревьев в Балашихе проводятся с 2013 года по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сотрудники медучреждения традиционно принимают в них активное участие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.