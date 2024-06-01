Сотрудникам «Крокуса» предъявили обвинения по делу о ненадлежащих услугах
Два работника «Крокус Сити Холла» обвиняются в нарушении правил безопасности
Двум сотрудникам «Крокус Сити Холл а» предъявили обвинения в нарушении правил безопасности, пишет «Коммерсантъ».
Они стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в концертном зале, указано в статье издания.
Утверждается, что пожарные выходы из зала были закрыты во время трагедии.
Сотрудники концертного зала находятся под подпиской о невыезде. Свою вину они не признали.