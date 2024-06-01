Сотрудникам «Крокуса» предъявили обвинения по делу о ненадлежащих услугах

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Два работника «Крокус Сити Холла» обвиняются в нарушении правил безопасности

Они стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в концертном зале, указано в статье издания.

Утверждается, что пожарные выходы из зала были закрыты во время трагедии.

Сотрудники концертного зала находятся под подпиской о невыезде. Свою вину они не признали.