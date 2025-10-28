Сотрудник УФССП наказывал граждан и сам оплачивал их штрафы

В Ингушетии судебного пристава будут судить за фабрикацию дел ради премий

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении младшего судебного пристава, обвиняемого в систематическом злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2022–2023 годах сотрудник одного из территориальных отделений УФССП региона незаконно составлял протоколы об административных правонарушениях, указывая в них заведомо ложные сведения о пяти гражданах, которые фактически не совершали никаких проступков.

Как установили следователи, все наложенные штрафы обвиняемый оплачивал из собственных средств, чтобы искусственно улучшить показатели своей работы, повысить авторитет в глазах руководства и получить квартальные премии.

По протестам прокуратуры все незаконно возбужденные дела об административных правонарушениях были прекращены судом. Обвиняемому инкриминируется статья 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», максимальное наказание по которой достигает четырех лет лишения свободы.