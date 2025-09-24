Сотрудник серпуховского лесничества стал лучшим на областном конкурсе

Этот конкурс проводится в целях пропаганды добровольной пожарной охраны, развития и совершенствования у добровольных пожарных знаний, умений и навыков, необходимых для участия в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, развития физкультурно-массовой и спортивной работы в подразделениях добровольной пожарной охраны.

Победителями конкурса на звание «Лучший добровольный пожарный Московской области» в личном зачете три предшествующих года также становились сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» — Алексей Казанин (2022), Кирилл Сыроижко (2023) и Евгений Кулаков (2024).

Заслужить звание лучшего непросто. Жюри оценивает профессиональные качества, знания, участие в общественно значимых мероприятиях. Чтобы получить зачет по теории, необходимо дать правильные ответы на тестовые вопросы, после чего приходит очередь практических упражнений. Все мы болели за нашего коллегу и искренне рады его успеху.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.