Сотрудник Росгвардии провел урок мужества для школьников Курской области

Сотрудник СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области младший лейтенант полиции Юрий Р. провел урок мужества для учеников школы в Курской области, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В ходе служебной командировки младший лейтенант полиции Юрий Р., сотрудник СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области, встретился с учащимися одной из школ Курской области. Он рассказал школьникам о работе в специальных подразделениях, поделился историями из службы и показал силовые упражнения, включая работу с гирями, отжимания на гвоздях и упражнения на гимнастических кольцах.

Под руководством мастера спорта международного класса и мирового рекордсмена ребята выполняли задания на развитие силы и координации. Важной частью встречи стал мастер-класс по базовой тактической медицине: офицер объяснил, как накладывать жгут, оказывать первую помощь и использовать медицинские средства в различных ситуациях.

Также росгвардеец рассказал подросткам о перспективах службы в Росгвардии, возможностях профессионального роста и ведомственных учебных заведениях. Он подчеркнул, что дисциплина, трудолюбие и мотивация помогают достигать успеха в спорте, службе и жизни. В завершение школьники поблагодарили офицера за познавательный урок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.