Сотрудник предприятия АО «ВПК „НПО машиностроения“ проголосовала на выборах

В Реутове проходит второй день голосования на выборах депутатов местного Совета депутатов. Сотрудник градообразующего предприятия Светлана Трубина проголосовала в спортивной школе, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

На избирательный участок Светлана пришла вместе с сыном и супругом. Выборы считает важным событием в жизни города. Голосования не пропускает. И сыну показывает пример.

«Мы всегда в первых рядах стараемся это сделать, отдать свой гражданский долг. Наши кандидаты — ответственные и целеустремленные. Всех мы видели, мы знаем, поэтому для себя приняли решение проголосовать именно за них», — отметила Светлана.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов Всего расположено 46 избирательных участков. Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.