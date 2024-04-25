Сотрудник МФЦ Орехово-Зуевского округа стал лучшим в Подмосковье

В Московской области в десятый раз прошёл конкурс «Лучший универсальный сотрудник МФЦ». В нём приняли участие более 30 работников многофункциональных центров. Кирилл Горбунов стал лучшим из них, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кирилл работает в Ликино-Дулёвском отделении МФЦ Орехово-Зуевского округа. Конкурс состоял из трёх этапов: работа в команде, тестирование имеющихся знаний по специальности и умение работать на скорость, а также собеседование с комиссией, которая оценивала знания, психологическое состояние, итоги работы за полгода и отзывы клиентов центра. Со всеми испытаниями Кирилл Горбунов справился и стал лучшим, теперь его ждёт такое же испытание уже на всероссийском уровне.

«Самое важное — владеть знаниями по совершенно разным профилям, ведь люди обращаются с различными вопросами, также постоянно требуется следить за изменениями и обновлениями. Конечно, мы можем пользоваться базами данных, но не всегда это удобно и корректно, так как заявители не могут ждать. По этой причине лучше держать всё в уме, чтобы оперативно оказывать помощь людям», — поделился Кирилл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.