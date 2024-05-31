Сотовый оператор обеспечил спасателей и пожарных в Подмосковье надежной связью

В подмосковных Апаринках передвижная базовая станция оператора обеспечила надежной связью международный гран-при профессионального мастерства пожарных и спасателей, в котором примут участие более 150 делегатов из 40 стран и международных организаций. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Инженеры МегаФона развернули мобильную базовую станцию (МБС) на базе грузовика ГАЗон Next. Составная мачта высотой 18 метров способна увеличить максимальную скорость скачивания дата-трафика до 585 Мбит/с и загрузки — до 120 Мбит/с. Благодаря дизель-генератору телеком-оборудование может работать без доступа к электросетям, ежедневно с помощью МБС в сеть могут выходить дополнительно от 3 до 3,5 тысяч абонентов.

На соревнованиях гости смогут вживую увидеть работу пожарно-спасательных подразделений в ситуациях, в основу которых легли реальные чрезвычайные ситуации: тушение пожаров, путь к очагу возгорания, поиск и спасение пострадавшего в условиях высоких температур и плотного задымления. Параллельно с этим на площадке пройдут разные мастер-классы и развлекательная программа.

Сотовый оператор МегаФон активно поддерживает спасателей при помощи мобильного телеком-оборудования, помогая выполнять их важные задачи по всей стране. Подобные передвижные базовые станции помогали сотрудникам МЧС усилить качество связи, когда те занимались тушением лесных пожаров под Рязанью, боролись с наводнением в Приамурье и участвовали в учениях на Кубани. Высокие мачты мобильных станций могут сопрягаться с общей инфраструктурой МегаФона в любых сложных условиях и обеспечивать бесперебойный сигнал, при этом время их развертывания занимает считанные часы.

1-й Международный Гран-при профессионального мастерства пожарных и спасателей проходит в рамках юбилейного XV Международного салона «Комплексная безопасность».

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