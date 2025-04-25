Сотни жителей Балашихи пришли проверить знания истории Великой Отечественной войны

Несмотря на возможность пройти тестирование онлайн, сотни жителей предпочли написать диктант очно — на 34 площадках, развернутых в образовательных учреждениях округа.

Особое внимание в этом году было уделено вовлечению молодёжи: свои знания проверяли школьники, студенты и волонтеры.

Координатор партийного проекта «Историческая память» Ульяна Кондрякова также посетила одну из площадок, чтобы принять участие в акции.

«Онлайн-формат — это удобно, но очное участие создаёт совершенно другую атмосферу. Люди приходят семьями, с друзьями, обсуждают вопросы, делятся историями. Это не просто диктант — это живая память. И чем больше таких площадок, тем крепче наша связь с прошлым», — отметила Ульяна Кондрякова.

Победители Диктанта Победы могут добавить до 10 баллов к своим вступительным испытаниям. Для этого участникам нужно подать электронную заявку на диплом финалиста, получить его по приглашению Регионального оргкомитета «Наша Победа» и сдать диплом в приемную комиссию вуза.

Партия продолжит работу по сохранению исторической памяти, укреплению преемственности поколений и развитию проектов, которые делают историю ближе и понятнее каждому.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.