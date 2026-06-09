Сотни миллионов игроков Pokémon Go годами помогали навигации дронов

Сотни миллионов игроков Pokémon Go годами сканировали окружение во время игры. Эти данные легли в основу навигации для дронов и роботов, сообщает «Царьград» .

Газета NL Times рассказала, что компания Niantic Spatial использовала данные игроков Pokémon Go для создания высокоточной навигационной системы. Технология может применяться в военных дронах и роботах.

Niantic Spatial выделилась из оригинального разработчика игры. По данным издания, около 30 млрд сканов, собранных пользователями при поиске виртуальных покемонов, стали собственностью компании.

Эти материалы легли в основу 3D-модели, которая помогает ориентироваться без GPS-сигнала. В конце 2025 года Niantic Spatial и софтверная компания Vantor объявили о планах использовать технологию в дронах и других роботизированных системах.

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