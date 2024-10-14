Состояние водных объектов улучшат в Мытищах

В Мытищах состоялся ряд совещаний по вопросам очистки рек Работня и Яуза. Участие в нем приняли заместители главы округа, а также представители профильных управлений администрации, МБУ «Леспаркхоз» и ООО «МОИК», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Серьезную обеспокоенность вызывает качество воды в реках, поэтому мы с коллегами создадим рабочую группу и будем пресекать загрязнение рек до тех пор, пока не наведем порядок», — подчеркнул первый заместитель главы г. о. Мытищи Олег Сотник.

В настоящее время идет масштабная работа по очистке коллектора, в котором протекает река Работня, а также параллельно планируется очистка ливневой канализации.

«До конца ноября должны сделать пескоуловитель, после чего приступят к очистке труб от образовавшихся засоров», — отметил Олег Сотник.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос об освобождении береговой зоны и акватории Яузы от незаконных построек и самозахватов, а также о ликвидации несанкционированных выпусков сточных вод в реку, что позволит улучшить качество воды.

После устранения источников загрязнения воды реки планируют тщательно очистить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.