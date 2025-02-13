Состояние Центрального городского парка в зимний период проверили в Богородском округе

Центральный городской парк — одно из излюбленных мест для прогулок и отдыха у жителей Богородского округа. Городской парк культуры и отдыха в Ногинске в 2025 году отметит 150-летний юбилей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он является гордостью не только Ногинска, но и всего Богородского округа. Парк был основан в 1875 году в сосновом бору, на сухом чистом месте усилиями городских фабрикантов и по решению городской Думы.

В настоящее время силами депутатского корпуса Богородского округа проводится мониторинг качества содержания общественных пространств в округе. На этот раз руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Владимир Хватов, депутаты-единороссы и исполнительный секретарь местного отделения Партии Алексей Печенкин посетили Центральный городской парк и проверили качество содержания и благоустройства территории парка в зимнее время и катка.

— Территория парка находится в надлежащем состоянии, за ней ведется постоянный уход и производится уборка. Обновленный каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров радует местных жителей, здесь всегда многолюдно. Каток появился на месте старой хоккейной коробки. Здесь оборудованы раздевалки и пункт проката. В рамках подобных проверок мы будем выявлять различные отклонения от нормы, следить за качеством работ, — отметил Владимир Хватов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.