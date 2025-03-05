Состояние памятников проверили в Богородском округе

В преддверии празднования 80-летия Победы депутаты Богородского округа проводят осмотр памятников. Сначала проверяющие посетили памятник «Зенитчикам» в Ногинске, сообщает пресс-служба администрации округа.

В начале рабочей недели депутат Богородского округа Ольга Попова вместе с активистами «Молодой гвардии» и партийцами провели мониторинг состояния воинских мемориалов и памятников в Ногинске и его окрестностях. Как заметила Ольга Андреевна, главная цель — сохранить память о Великой Победе и почтить подвиг защитников Родины.

В годы войны лишь два снаряда упали на территорию Ногинска, за пределами железнодорожного вокзала. Стоит отметить, что памятник, посвященный Славным Зенитчикам 347 ОЗАП и защите мирного неба над Восточным Подмосковьем, находится в хорошем состоянии. Благодаря совместным усилиям «Единой России» и администрации в прошлом году провели его реставрацию.

Затем рабочая группа побывала у мемориала в деревне Молзино. По словам депутата, памятник требует внимания. Необходима замена плитки, покраска и другие работы. По имеющейся информации, в срок до 9 Мая силами МБУ «Благосфера» там планируется провести косметический ремонт.

«Мы не должны забывать о цене Великой Победы, о подвиге нашего многонационального народа! В этом году исполняется 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Поэтому сохранение памяти о ней — наш Священный долг», — подчеркнула депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.