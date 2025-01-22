Состояние мемориала проверили в Люберцах

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы проверил мемориал, установленный в память о 14-ти погибших на фронте сотрудниках ГИГХС, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Проинспектировали состояние мемориала, зафиксировали все имеющиеся недочеты. Направим отчет в соответствующие службы округа. Сохранение исторической памяти — это вопрос национальной безопасности. Так звучит один из ключевых тезисов заседания всероссийского оргкомитета «Победа», которое провел наш президент», — сказал Владимир Ружицкий.

В годы Великой Отечественной войны государственный научно-исследовательский институт горнохимического сырья (ГИГХС) в Люберцах продолжал функционировать. На предприятии производились компоненты для приборов химзащиты. Многие сотрудники ГИГХС сражались на фронте.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.