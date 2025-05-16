Состояние аффекта: москвич избежал тюрьмы после убийства сестры молотком

Инцидент произошел в августе 2024 года в квартире на улице Таганрогской. По данным следствия, осужденный, только что вернувшийся с ночной смены, был разбужен скандалом между сестрой и ее сыном. Когда он попросил вести себя тише, 27-летняя женщина ответила насмешками, что стало последней каплей в их трехлетнем конфликте.

Жертва систематически унижала брата, критиковала его доходы и требовала съехать из квартиры. В момент нападения подсудимый, по его словам, ощутил «волну цунами», после чего нанес сестре несколько ударов молотком. Спасти женщину не удалось.

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемый находился в состоянии аффекта, вызванного длительным психологическим давлением. Судья учел эти обстоятельства, а также чистосердечное признание подсудимого, назначив минимально возможное наказание за преступление такой тяжести.