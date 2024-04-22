Состояние 80 геодезических пунктов Подмосковья обследовали за I квартал 2024 г

В полномочия управления Росреестра по Московской области входит деятельность по обследованию и поддержанию в надлежащем состоянии пунктов государственных геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей на территории региона. Всего на территории Московской области расположено более 2,2 тыс. пунктов государственных сетей, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Геодезические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов относятся к федеральной собственности, находятся под охраной государства, и рассчитаны на использование в течение длительного времени.

В рамках реализации госпрограммы РФ «Национальная система пространственных данных» в Московской области за I квартал 2024 года управлением обследовано состояние 77 геодезических пунктов Московской области, всего на 2024 год управлением запланировано обследование 416 пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей.

«Государственные геодезические сети представляют собой совокупность геодезических пунктов, используемых в целях установления и распространения государственной системы координат, используемых при осуществлении геодезических и картографических работ. Координаты пунктов необходимы кадастровым инженерам для выполнения геодезических измерений, кадастровых работ по уточнению границ земельных участков и подготовки технической документации, являющейся результатом выполнения работ по межеванию земельных участков и иных объектов недвижимости. Призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к движению «Сохраним геодезические пункты вместе!» — отметила начальник отдела геодезии и картографии Василиса Шереметьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.