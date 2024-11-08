В Щелкове состоялся туристический поход под руководством Бориса Горбатова

Маршрут пролегал через живописные места и составил около 15 километров. В походе участвовало 13 человек. Вместе с ними в путь отправился и пес Марс, верный четвероногий спутник, который любит долгие пешие прогулки.

Группа начала свой путь от платформы Циолковская, миновала деревню Кишкино, обошла стороной Чкаловский аэродром и Большие Жеребцы. В лесу туристы устроили короткий привал. Последняя точка маршрута — усадьба Алмазово, архитектурный и исторический объект. Здесь путешественники посетили храм, после чего продолжили движение в направлении Медвежьих озер.

Туристам понравились заснеженные виды, а прогулка оказалась приятной, несмотря на слабый ветерок. Участники отметили, что уже успели почувствовать зимнюю магию и насладиться красотой природы.

Поучаствовать в походах может любой желающий. Это всегда бесплатно. Чтобы связаться с организатором, звоните по номеру: 8 (985) 828-51-83, Борис Ильич. Важно отметить, что сообщения через WhatsApp и SMS с указанного номера не принимаются. Участие возможно только для лиц старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод „Елочка“ в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.