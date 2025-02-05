Состоялся прием граждан в местном отделении партии в Мытищах

Встреча была с бойцом с позывным «Урал». Сейчас мытищинец находится в краткосрочном отпуске. Во время беседы был запрос на оказание гуманитарной помощи. Благодаря фонду «От сердца к сердцу» было приобретено все необходимое.

В состав гуманитарной помощи вошли цифровые радиостанции, прибор ночного видения, маскировочные сети, антидроновые одеяла. Теплые вещи связали и передали «Уралу» и его сослуживцам участницы клуба «Активное долголетие». Школьники написали письма со словами поддержки, которые боец обязательно доставит в зону СВО.

«К каждой такой встрече мы относимся с большим трепетом и теплом. Боец с позывным „Урал“ встал на защиту Родины в октябре 2023 года, с честью и достоинством выполняет свой боевой долг в зоне специальной военной операции. О своих боевых буднях „Урал“ рассказал и одноклассникам младшего сына в рамках Урока мужества. В Год защитника Отечества особенно важно говорить о героях и их подвигах на передовой», — сказала Юлия Купецкая.

Напоминаем, что гуманитарную помощь можно оказать в местном отделении партии «Единая Россия»: ул. Мира, 37.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.