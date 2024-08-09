Состоялся II этап Конференции местного отделения «Единой России» в Воскресенске

В Воскресенске прошел II этап Конференции местного отделения партии «Единая Россия». Основной вопрос повестки — принятие предвыборной программы, с которой воскресенское отделение партии выходит на муниципальные выборы депутатов совета депутатов, назначенные на 6–8 сентября, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Предвыборная программа партии была сформирована по отраслевому принципу и предполагает реализацию наиболее важных и актуальных мероприятий, затрагивающих интересы всех жителей городского округа. В приоритете — повышение уровня и качества жизни людей путем развития социальной, дорожно-транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктур.

Особое внимание в программе уделено поддержке участников СВО и их семей. Местное отделение «Единой России» продолжит работу в этом направлении, взяв на себя ведущую функцию.

«Впереди у нас значимое для нашего округа политическое событие. Уверен, что все кандидаты от партии „Единая Россия“ готовы работать на благоеизбирателей и выступать от их имени с инициативами, многие из которых заложены в предвыборную программу», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

На предстоящие выборы местное отделение партии зарегистрировало 25 кандидатов. Среди них: представители сфер образования, ЖКХ и благоустройства, культуры, НКО, медицины, бизнеса, волонтерства, а также представители молодежи.

В настоящее время кандидатами проведено 93 встречи, в которых приняли участие более 1,5 тысячи человек. В ходе таких мероприятий кандидаты собирают наказы избирателей, которые затем войдут в народную программу «Единой России».

Муниципальные выборы в совет депутатов пройдут 6–8 сентября 2024 года. Жители округа смогут выбрать своих представителей, которые будут заниматься решением актуальных вопросов местного значения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.