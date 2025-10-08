Состоялся финал масштабного конкурса «Таланты Подмосковья»

Яркой точкой в культурной жизни региона стал финальный этап масштабного конкурса «Таланты Подмосковья». Наши юные дарования достойно представили свои округа и продемонстрировали высокий класс мастерства на большой сцене, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В номинации «Вокал» зрителей и жюри покорил своим исполнением вокальный коллектив «Форте». Ребята поразили слушателей мощью и слаженностью выступления. В номинации «Изобразительное искусство» наш округ представил юный художник Глеб Таранов. Его творческие работы, полные оригинальных замыслов, вызвали живой интерес у экспертов и гостей конкурса.

Программа дня не ограничилась выступлениями. После конкурсной части для всех финалистов были организованы мастер-классы. Ребята углубили свои знания на занятиях по созданию коллажей из вторичных материалов, а также разобрали типичные ошибки в работе с голосом и сценическим образом.

Уже известны имена финалистов, которые выступят на гала-концерте 18 октября:

Долгопрудный — «Гимназисты» (хореография);

Наро-Фоминск — Мария Тишанская (хореография);

Наро-Фоминск — Федор Исаков (инструмент);

Кашира — Детский духовой оркестр «Сибемольки» (инструмент);

Солнечногорск — Анна Морозова (вокал);

Подольск — Софья Кисель (вокал);

Серебряные Пруды — Ансамбль «Форте» (вокал);

Кашира — Татьяна Ветрова (вокал);

Егорьевск — Хор коллектива «НеПохожие» (хореография).

