Состоялся финал масштабного конкурса «Таланты Подмосковья»
Фото - © СОШ им. В.И Чуйкова
Яркой точкой в культурной жизни региона стал финальный этап масштабного конкурса «Таланты Подмосковья». Наши юные дарования достойно представили свои округа и продемонстрировали высокий класс мастерства на большой сцене, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В номинации «Вокал» зрителей и жюри покорил своим исполнением вокальный коллектив «Форте». Ребята поразили слушателей мощью и слаженностью выступления. В номинации «Изобразительное искусство» наш округ представил юный художник Глеб Таранов. Его творческие работы, полные оригинальных замыслов, вызвали живой интерес у экспертов и гостей конкурса.
Программа дня не ограничилась выступлениями. После конкурсной части для всех финалистов были организованы мастер-классы. Ребята углубили свои знания на занятиях по созданию коллажей из вторичных материалов, а также разобрали типичные ошибки в работе с голосом и сценическим образом.
Уже известны имена финалистов, которые выступят на гала-концерте 18 октября:
- Долгопрудный — «Гимназисты» (хореография);
- Наро-Фоминск — Мария Тишанская (хореография);
- Наро-Фоминск — Федор Исаков (инструмент);
- Кашира — Детский духовой оркестр «Сибемольки» (инструмент);
- Солнечногорск — Анна Морозова (вокал);
- Подольск — Софья Кисель (вокал);
- Серебряные Пруды — Ансамбль «Форте» (вокал);
- Кашира — Татьяна Ветрова (вокал);
- Егорьевск — Хор коллектива «НеПохожие» (хореография).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.