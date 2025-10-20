Состоялся финал масштабного конкурса «Таланты Подмосковья»

В Дмитрове состоялся финал регионального конкурса «Таланты Первых Подмосковья», который собрал более 100 активистов из различных муниципалитетов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

С приветственными словами к участникам обратились начальник управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова и председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

«Этот конкурс — настоящий путь к самовыражению, где все участники преодолевают сложности и раскрывают свои таланты на каждом из четырех этапов. Сегодня более 100 активистов из разных уголков Подмосковья собрались здесь, чтобы доказать: талант живет в каждом из нас!», — отметила Анастасия Бочарова.

В рамках конкурса прошел мастер-класс по сценическому искусству, который провел актер и режиссер Григорий Кокоткин. Он поделился практическими советами и интересными фактами о творческой жизни.

Гала-концерт стал кульминацией мероприятия, на котором выступили более 70 участников с разнообразными номерами. Также была организована выставка работ участников в номинации «Живопись».

По итогам конкурса участники были награждены за свои достижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.